На юге Турции провели митинг против прекращения использования карт «Мир»
Несколько десятков человек вышли в Анталье на митинг против решения государственных и частных банков Турции отказаться от использования с российской платежной системой «Мир». Об этом пишет газета Aydınlık.
Акцию организовала партия «Родина». Митингующие призывали «оставить в покое карты "Мир"» и продолжать торговлю с РФ.
Издание отмечает, что после приостановки сотрудничества с российской платежной системой предприятия, работающие в туристической сфере, понесли убытки в среднем в 80%.
Ранее частные банки Is Bankasi и Denizbank приостановили прием карт «Мир» из-за угрозы санкций США, напоминает «Свободная пресса». Впоследствии СМИ сообщили, что аналогичное решение приняли госбанки Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Официально об отказе от карт «Мир» объявлено не было, представители банков заявляли, что продолжают сотрудничать с платежной системой, отмечает телеканал «360».
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