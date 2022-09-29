На юге Турции провели митинг против прекращения использования карт «Мир»

Акцию организовала партия «Родина». Митингующие призывали «оставить в покое карты "Мир"» и продолжать торговлю с РФ.

Издание отмечает, что после приостановки сотрудничества с российской платежной системой предприятия, работающие в туристической сфере, понесли убытки в среднем в 80%.

Ранее частные банки Is Bankasi и Denizbank приостановили прием карт «Мир» из-за угрозы санкций США, напоминает «Свободная пресса». Впоследствии СМИ сообщили, что аналогичное решение приняли госбанки Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Официально об отказе от карт «Мир» объявлено не было, представители банков заявляли, что продолжают сотрудничать с платежной системой, отмечает телеканал «360».

