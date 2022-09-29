СМИ: В Турции появится альтернативная системе «Мир» «билетная карта» для туристов

«Туристические организации работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему без нарушения санкций. Соответственно, туристы из России при покупке турпакетов будут платить за "билет", как за карту», — отмечает издание.

Предполагается, что российские туристы смогут использовать «билетную карту» в ресторанах, магазинах, развлекательных заведениях, а туроператоры с помощью карт будут направлять бизнесу потраченные россиянами средства.

Ранее турецкие частные банки Is Bankasi и Denizbank приостановили прием карт «Мир» из-за угрозы вторичных санкций США. Позже СМИ сообщили об аналогичном решении государственных Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. При этом официально об отказе от карт «Мир» объявлено не было, представители банков заявляли о продолжении работы с платежной системой. В то же время Турция предложила России создание отдельного банка в качестве альтернативы для работы с картами «Мир», пишет Ura.ru.

