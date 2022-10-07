Открытие туристического сезона в Турции без карт «Мир» оказалось под угрозой
Турецкие предприниматели в Белеке и Анталье предупредили о невозможности начать в мае новый туристический сезон без решения проблемы с использованием российской платежной системы «Мир». Об этом сообщила газета Aydınlık.
По информации издания, из-за приостановки действия системы «Мир» вся турецкая туристическая отрасль уже сейчас находится на грани кризиса. Торговцы отметили, что Анкара должна противодействовать давлению США и решить возникшие проблемы.
Предприниматели заявили, что вынесенное правительством решение идет вразрез с гостеприимством турецкого народа, фактически превратив русских гостей в беженцев.
Ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин предложил выпускать в России карты с турецкой платежной системой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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