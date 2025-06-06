В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян добавил, что москвичи на длинные выходные также отправятся в города «Золотого кольца России».

«Логистическая и культурная популярность Питера для москвичей является одной из предпочтительных. Но в данном случае я бы сказал, что во многом это связано с экономическим форумом. Помимо Питера, я думаю, что жители Москвы разъедутся по всему «Золотому кольцу». Львиную долю потока получат Подмосковье и ближайшие регионы-сателлит. Это исторически так сложилось. Многие выезжают в дома отдыха, в гостиницы, в гостевые дома. Доступно на два-три дня уехать можно в пределах 200-300 километров», - заключил Мурадян.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников заявил НСН, что спрос у иностранцев на путешествия в Россию сократился из-за отсутствия прямых авиарейсов, по той же причине наблюдается и всплеск внутреннего туризма, который замещает международный.

