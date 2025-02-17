Минэкономразвития: Туристы стали на 10% чаще путешествовать по России

Туристы стали на 10% чаще путешествовать по России, число иностранных туристов выросло за год на 35%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания коллегии ведомства.

Он отметил, что рост поездок иностранных туристов в РФ связан с внедрением электронных виз и группового безвиза.

Согласно данным, регионами – лидерами по темпам прироста турпоездок стали Чечня, Ульяновская и Рязанская области, а также Тува, которые показали рост свыше 35%. Перечень самых популярных направлений традиционно возглавили Москва, где за год число путешественников, останавливающихся в гостиницах, увеличилось на 7,6% (12,1 млн), а также Краснодарский край (рост на 14,4%, до 10 млн человек). На третьей строчке расположился Санкт-Петербург (6,4 млн туристов).

Ранее вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что летом россияне отправятся на традиционные морские курорты, в Москву и Санкт-Петербург за экскурсиями, а также в Тюмень и по «Золотому кольцу». Он посоветовал туристам бронировать отели в апреле, чтобы сэкономить минимум 10%, передает «Радиоточка НСН».

