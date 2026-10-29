Между хайпом и «Оскаром»: BadComedian оценил шансы «Увидеть все» на статуэтку
«Увидеть все» получился добротным, но тема фильма не выглядит очевидной для «Оскара», сказал НСН Евгений Баженов (BadComedian).
Положительные отзывы критиков подтверждают, что фильм «Увидеть все» получился добротным, однако пророчить киноленте «Оскар» пока рано, сказал НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
19 ноября на большие экраны выходит документальная картина «Увидеть все» от студии A24. В центре истории — Элизабет Холмс, основательница стартапа Theranos, которая сумела убедить инвесторов и общественность в революционности своей технологии: по ее словам, устройство могло проводить десятки медицинских анализов всего по одной капле крови. Годы громких обещаний, многомиллионных вложений и медийного внимания обернулись грандиозным разоблачением: технология оказалась нерабочей, а сама Холмс в итоге была признана виновной в мошенничестве. Холмс лично дала добро на съемки и пустила команду в свое ближайшее окружение.
Критики встретили фильм с восторгом — на Rotten Tomatoes у него стопроцентный рейтинг, а эксперты уже прочат ленте серьезные шансы на «Оскар». Баженов отметил, что предыдущие нестандартные проекты режиссера проекта Нейтана Филдера были своего рода творческой лабораторией, а эта полнометражная документалка — возможно, его лучшая работа на сегодня.
«За этим проектом стоит режиссер Нейтан Филдер — он сделал несколько очень интересных и нестандартных шоу для ТВ. Можно сказать, что он, по всей видимости, «набивал руку» перед своим, пожалуй, на данный момент лучшим проектом. Критики действительно остались довольны, и кино позиционируется как реальный шанс получить статуэтку. Не знаю, получит ли лента "Оскар", но ее активно используют для создания хайпа. При этом положительные отзывы критиков подтверждают, что фильм получился добротным. Нейтан всегда подходил к своим проектам нестандартно: удивлял форматом в документальных и околоигровых шоу. Теперь он сделал полнометражную документальную ленту для кинотеатров — и она тоже получилась неожиданной. По сути, это важный этап в его развитии как автора. Сам фильм я не смотрел, но если он действительно станет оскароносным, это будет удивительно, потому что сама тема не выглядит очевидной для премии», — сказал собеседник НСН
Он также отметил, что, несмотря на то, что история Элизабет Холмсможет казаться чисто американским кейсом, схемы масштабного технологического обмана универсальны и хорошо знакомы и российской аудитории.
«Я бы не назвал эту историю сугубо локальной. Тема мошенничества, особенно на уровне крупных разработок, понятна и у нас. Например, был проект с очистителем воды: обещали делать из любой воды идеально чистую, а потом выяснилось, что это обман. Похожие схемы встречались и с "наноштуками" — в моде это было примерно в 2015 году», — добавил кинокритик.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сказал НСН, что кинотеатры спокойно отработают новогодний период и без предсеансового обслуживания, предполагающего теневой прокат западных блокбастеров, но летом такая практика существенно им помогла бы.
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