Положительные отзывы критиков подтверждают, что фильм «Увидеть все» получился добротным, однако пророчить киноленте «Оскар» пока рано, сказал НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

19 ноября на большие экраны выходит документальная картина «Увидеть все» от студии A24. В центре истории — Элизабет Холмс, основательница стартапа Theranos, которая сумела убедить инвесторов и общественность в революционности своей технологии: по ее словам, устройство могло проводить десятки медицинских анализов всего по одной капле крови. Годы громких обещаний, многомиллионных вложений и медийного внимания обернулись грандиозным разоблачением: технология оказалась нерабочей, а сама Холмс в итоге была признана виновной в мошенничестве. Холмс лично дала добро на съемки и пустила команду в свое ближайшее окружение.