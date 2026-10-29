В Индии шестилетний мальчик выиграл в лотерею автомобиль
В Индии шестилетний Меданш Райквар из города Бурханпур выиграл в лотерею автомобиль. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Билет стоимостью 200 рупий на внука оформила его бабушка. По нему мальчик выиграл внедорожник Тoyota Fortuner, цена которого составляет пять млн рупий.
По данным телеканала, семья мальчика два года откладывала деньги на новую машину. Церемонию передачи автомобиля жители Бурханпура превратили в настоящий праздник с шествием по улицам, песнями и танцами.
Ранее в Росси завхоз из Тамбовской области выиграл в лотерею 307 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глава ЕЦБ Лагард объявила о своей отставке
- Ушаков: Атаки ВСУ 4 ноября могут повлиять на настроение РФ в переговорах
- Списали приставы: Клименко раскрыл секрет оплаты «Гуглом» миллиардных штрафов
- Даже не зарплата: Что вынуждает молодых учителей увольняться из школ
- Силуанов рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета
- Между хайпом и «Оскаром»: BadComedian оценил шансы «Увидеть все» на статуэтку
- В Индии шестилетний мальчик выиграл в лотерею автомобиль
- «Маленький и несчастный»: Ольшанский заступился за роботов-доставщиков
- Посол РФ в Молдавии назвал условие вывода российских войск из Приднестровья
- Ушаков: Запад уговаривал некоторых лидеров Африки не приезжать на саммит в РФ