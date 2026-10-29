В Индии шестилетний мальчик выиграл в лотерею автомобиль

Билет стоимостью 200 рупий на внука оформила его бабушка. По нему мальчик выиграл внедорожник Тoyota Fortuner, цена которого составляет пять млн рупий.

По данным телеканала, семья мальчика два года откладывала деньги на новую машину. Церемонию передачи автомобиля жители Бурханпура превратили в настоящий праздник с шествием по улицам, песнями и танцами.

Ранее в Росси завхоз из Тамбовской области выиграл в лотерею 307 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».