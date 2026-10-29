В Индии шестилетний мальчик выиграл в лотерею автомобиль

В Индии шестилетний Меданш Райквар из города Бурханпур выиграл в лотерею автомобиль. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Жительница Ставрополья выиграла в лотерею почти 47 млн рублей

Билет стоимостью 200 рупий на внука оформила его бабушка. По нему мальчик выиграл внедорожник Тoyota Fortuner, цена которого составляет пять млн рупий.

По данным телеканала, семья мальчика два года откладывала деньги на новую машину. Церемонию передачи автомобиля жители Бурханпура превратили в настоящий праздник с шествием по улицам, песнями и танцами.

Ранее в Росси завхоз из Тамбовской области выиграл в лотерею 307 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:АвтомобильДетиИндияЛотерея

Горячие новости

Все новости

партнеры