«Дешевле в три раза»: Россиянам рассказали, как сэкономить на летнем отпуске

«Летом, конечно, основу составляют путешествия на море, потому что летом туристам нужен именно морской отдых. Но при этом другие направления тоже будут. В последние годы очень популярны круизные путешествия по рекам. Если на акциях раннего бронирования выбрать теплоход, здесь можно пока еще купить билеты по привлекательной цене. Также отдельно выделю железнодорожные круизы, которые набирают популярность. Это не только посещение Карелии, например, но и другие маршруты. Экскурсионные программы – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, города «Золотого кольца». Очень различный бюджет, очень разные программы на выходные или продолжительные туры», - рассказал он.

Также он рассказал о новых формах туризма, которые набирают обороты в последние годы. По его словам, автотуризм, например, позволяет сделать путешествие дешевле в два раза, а ранние бронирования – на 10%.

«Несколько лет мы фиксируем повышенный интерес к поездкам в Тюмень, это возможность покупаться в термальных водах. Это относительно новое направление для ряда туристов. Из-за дороговизны перелетов продолжается рост спроса на автопутешествия, личный автомобиль дает возможность в два-три раза сэкономить в путешествии. Такой туризм дает возможность выбрать свой маршрут, который можно спланировать заранее. Лучше заранее бронировать гостиницы, самое главное – наметить программу. Сейчас период активного бронирования зарубежных туров. Туры по России больше бронируются уже в апреле. Но на майские праздники бронирования уже идут. Мы исходим из того, что только из-за инфляции цены к дате путешествия вырастут минимум на 10%. Поэтому лучше выбирать отели заранее. Особенно это касается пляжного отдыха, санаториев», - предупредил собеседник НСН.

Развитие автомобильного экотуризма в особо охраняемые природные территории (ООПТ) является бездумной инициативой, которая направлена на извлечение прибыли без мыслей о завтрашнем дне, заявил ранее глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев «Радиоточке НСН».

