Силуанов рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета
Дефицит бюджета, который в 2027 году планируется на уровне 2,2% ВВП, планируется покрывать за счёт внутренних ресурсов. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Мы на внешние рынки не выходим», - указал он.
Министр отметил, что финансовый рынок в РФ «самодостаточен и предоставляет необходимый объём денежных средств для финансирования источников дефицита бюджета».
Ранее депутаты Госдума приняли в первом чтении внесенный кабмином проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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