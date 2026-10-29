Силуанов рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета

Дефицит бюджета, который в 2027 году планируется на уровне 2,2% ВВП, планируется покрывать за счёт внутренних ресурсов. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Кабмин одобрил проект бюджета на 2027-2029 годы

«Мы на внешние рынки не выходим», - указал он.

Министр отметил, что финансовый рынок в РФ «самодостаточен и предоставляет необходимый объём денежных средств для финансирования источников дефицита бюджета».

Ранее депутаты Госдума приняли в первом чтении внесенный кабмином проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:БюджетМинфин РФАнтон Силуанов

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