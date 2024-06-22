С московского автовокзала «Красногвардейский» запустили рейсы в Батуми
На московском автовокзале «Красногвардейский» открылось первое международное направление — в грузинский курорт Батуми, сообщает в Telegram-канале столичного Дептранса.
Отмечается, что рейсы в Батуми будут совершаться один-два раза в неделю. Стоимость билета составит восемь тысяч рублей. Дорога займет полтора дня.
Приобрести билеты можно будет в кассе автовокзала и онлайн в приложении «Метро Москвы».
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что туристический сбор необходим для улучшения качества инфраструктуры и развития туризма, однако необходимо внести ряд доработок — например, взимать их и с частных средств размещения и упростить администрирование, чтобы избежать очередей на стойках регистрации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru