С московского автовокзала «Красногвардейский» запустили рейсы в Батуми

Отмечается, что рейсы в Батуми будут совершаться один-два раза в неделю. Стоимость билета составит восемь тысяч рублей. Дорога займет полтора дня.

Приобрести билеты можно будет в кассе автовокзала и онлайн в приложении «Метро Москвы».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что туристический сбор необходим для улучшения качества инфраструктуры и развития туризма, однако необходимо внести ряд доработок — например, взимать их и с частных средств размещения и упростить администрирование, чтобы избежать очередей на стойках регистрации.

