РСТ: Монголия востребована у российских туристов

Монголия востребована у российских туристов. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Так он прокомментировал сообщение ТАСС о том, что граждане России составили 43% от общего числа иностранных туристов в этой стране в первом полугодии 2023 года.

РСТ: Средняя стоимость тура по России составляет 46 тысяч рублей

По словам Барзыкина, интерес к Монголии у россиян и турбизнеса есть, несмотря на необходимость решения транспортных вопросов. Он отметил, что в прошлом году крупные российские туроператоры организовывали совместно с монгольскими партнёрами туры для развития этого направления, передает RT. Акцент был сделан на культурно-познавательные особенности и паломнические.

Накануне в РСТ сообщили, что летние туры в Турцию подорожали на 47%. В прошлом году средний чек на туры в Турцию составлял около 170 тысяч рублей, в этом году - 250 тысячам рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Плотникова
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