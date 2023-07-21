РСТ: Монголия востребована у российских туристов

По словам Барзыкина, интерес к Монголии у россиян и турбизнеса есть, несмотря на необходимость решения транспортных вопросов. Он отметил, что в прошлом году крупные российские туроператоры организовывали совместно с монгольскими партнёрами туры для развития этого направления, передает RT. Акцент был сделан на культурно-познавательные особенности и паломнические.

Накануне в РСТ сообщили, что летние туры в Турцию подорожали на 47%. В прошлом году средний чек на туры в Турцию составлял около 170 тысяч рублей, в этом году - 250 тысячам рублей.

