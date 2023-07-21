РСТ: Монголия востребована у российских туристов
Монголия востребована у российских туристов. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Так он прокомментировал сообщение ТАСС о том, что граждане России составили 43% от общего числа иностранных туристов в этой стране в первом полугодии 2023 года.
По словам Барзыкина, интерес к Монголии у россиян и турбизнеса есть, несмотря на необходимость решения транспортных вопросов. Он отметил, что в прошлом году крупные российские туроператоры организовывали совместно с монгольскими партнёрами туры для развития этого направления, передает RT. Акцент был сделан на культурно-познавательные особенности и паломнические.
Накануне в РСТ сообщили, что летние туры в Турцию подорожали на 47%. В прошлом году средний чек на туры в Турцию составлял около 170 тысяч рублей, в этом году - 250 тысячам рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru