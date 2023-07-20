РСТ: Средняя стоимость тура по России составляет 46 тысяч рублей

Средняя стоимость тура по России в этом году составляет 46 тысяч рублей, что выше прошлогодних цен на 10 процентов. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Его слова приводит РИА Новости.

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Стоимость путевке на неделю с завтраком в трехзвездочный отел в Сочи стартует с 24,5 тысячи рублей, четыре звезды - от 40 тысяч. При этом стоимость горного отдыха в среднем на 20% ниже «морских» цен.

Отдых в трехзвездочном отеле Анапы в первый день августа на двоих начинается от 25 тысяч рублей, четырехзвездочном – от 59 тысяч. В Крыму заселиться в отель три звезды можно от 12 тысяч рублей, четыре звезды – от 29 тысяч.

В РСТ также рассказали о рекордном количестве туристических поездок россиян по стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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