РСТ: Средняя стоимость тура по России составляет 46 тысяч рублей

Стоимость путевке на неделю с завтраком в трехзвездочный отел в Сочи стартует с 24,5 тысячи рублей, четыре звезды - от 40 тысяч. При этом стоимость горного отдыха в среднем на 20% ниже «морских» цен.



Отдых в трехзвездочном отеле Анапы в первый день августа на двоих начинается от 25 тысяч рублей, четырехзвездочном – от 59 тысяч. В Крыму заселиться в отель три звезды можно от 12 тысяч рублей, четыре звезды – от 29 тысяч.

В РСТ также рассказали о рекордном количестве туристических поездок россиян по стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



