РСТ: Средняя стоимость тура по России составляет 46 тысяч рублей
Средняя стоимость тура по России в этом году составляет 46 тысяч рублей, что выше прошлогодних цен на 10 процентов. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Его слова приводит РИА Новости.
Стоимость путевке на неделю с завтраком в трехзвездочный отел в Сочи стартует с 24,5 тысячи рублей, четыре звезды - от 40 тысяч. При этом стоимость горного отдыха в среднем на 20% ниже «морских» цен.
Отдых в трехзвездочном отеле Анапы в первый день августа на двоих начинается от 25 тысяч рублей, четырехзвездочном – от 59 тысяч. В Крыму заселиться в отель три звезды можно от 12 тысяч рублей, четыре звезды – от 29 тысяч.
В РСТ также рассказали о рекордном количестве туристических поездок россиян по стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru