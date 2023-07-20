РСТ: Турция в 2023 году недосчитается двух миллионов туристов из России

Туристический поток из России в Турцию из-за роста цен на летние путевки на 47 процентов может остаться в этом году на уровне прошлого года. В 2022 году в страну на отдых съездили 5,2 миллиона россиян, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По его словам, в РТС ранее рассчитывали, что турпоток в нынешнем году составит не менее семи миллионов. Однако, по его словам, «пока прогнозы не сбываются». Причиной глава РСТ назвал изменение стоимости отдыха в Турции из-за ослабления рубля. Он отметил, что летний отдых в Турции значительно подорожал.