Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина

В апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о любимых местах отдыха главы государства. Это Сибирь, Дальний Восток, Сочи и Крым.

В конце марта Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу посетил Туву. Также в начале сентября они провели выходной в Сибири, где совершили пешую прогулку, рыбачили и катались на катере.

Поездки Путина и Шойгу в Сибирь позитивно сказываются на развитии туризма в регионе, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

