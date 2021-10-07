Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина

Ростуризм разработает национальный маршрут по местам отдыха президента РФ Владимира Путина. Планируется рассмотреть проект уже в этом году. В ведомстве рассказали «Известиям», что это будет несколько регионов Сибири.

Путин поделился впечатлениями об отдыхе в тайге

В апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о любимых местах отдыха главы государства. Это Сибирь, Дальний Восток, Сочи и Крым.

В конце марта Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу посетил Туву. Также в начале сентября они провели выходной в Сибири, где совершили пешую прогулку, рыбачили и катались на катере.

Поездки Путина и Шойгу в Сибирь позитивно сказываются на развитии туризма в регионе, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РостуризмВладимир Путин
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