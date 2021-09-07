Кремлевский пиар. В АТОР поблагодарили Путина и Шойгу за рекламу Сибири
Сибирские красоты нечасто показывают по ТВ, но благодаря первым лицам они стали попадать в новости, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.
Поездки Путина и Шойгу в Сибирь позитивно сказываются на развитии туризма в регионе, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Когда что-то красивое показывают по телевизору, это привлекает внимание людей. Не так часто на центральных каналах показывают сибирские красоты. А новостные программы смотрит большое количество людей. Любая новость в позитивном ключе положительно влияет на развитие туризма. Раньше была очень слабая рекламная активность нашей страны за рубежом. И Россию в рекламном плане на телевизоре очень мало видели. А когда состоялся чемпионат мира по футболу в 2018 году и показывали красивую, нарядную Москву с толпами туристов, доброжелательными тогда полицейскими, это очень подстегнуло интерес к России как туристическому направлению», - отметил Канторович.
Вице-президент АТОР отметил, что туристов в регионе становится все больше.
«Гораздо больше людей стали ездить по стране вообще и по Сибири и Дальнему Востоку в частности. Но это можно про любой регион сказать. Везде стали больше ездить по понятным причинам. За границу выезжать стало сложнее, дороже. В какой-то момент вообще было выезжать нельзя. Поэтому многие люди стали ездить по стране. На это отреагировали инвесторы. Стали больше строить. Или быстрее достраивать то, что когда-то начинали, чтобы подхватить эту волну. Получился некий синергетический эффект. Полетели чартеры, появились дешевые билеты – это в свою очередь подстегнуло желание людей путешествовать по стране. Так что получился такой снежный ком в хорошем смысле слова. Строили и дальше будут строить. Тем более есть поддержка государства в этом направлении», - заключил эксперт.
Президент России Владимир Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу на четыре дня уехал на отдых в сибирскую тайгу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это не первый их совместный отдых в регионе. Например, в конце марта этого года Путин и Шойгу провели выходной в Сибири, где совершили пешую прогулку, в ходе которой министр обороны показал президенту особенности местной природы.
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