Кремлевский пиар. В АТОР поблагодарили Путина и Шойгу за рекламу Сибири

Вице-президент АТОР отметил, что туристов в регионе становится все больше.

«Гораздо больше людей стали ездить по стране вообще и по Сибири и Дальнему Востоку в частности. Но это можно про любой регион сказать. Везде стали больше ездить по понятным причинам. За границу выезжать стало сложнее, дороже. В какой-то момент вообще было выезжать нельзя. Поэтому многие люди стали ездить по стране. На это отреагировали инвесторы. Стали больше строить. Или быстрее достраивать то, что когда-то начинали, чтобы подхватить эту волну. Получился некий синергетический эффект. Полетели чартеры, появились дешевые билеты – это в свою очередь подстегнуло желание людей путешествовать по стране. Так что получился такой снежный ком в хорошем смысле слова. Строили и дальше будут строить. Тем более есть поддержка государства в этом направлении», - заключил эксперт.

Президент России Владимир Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу на четыре дня уехал на отдых в сибирскую тайгу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это не первый их совместный отдых в регионе. Например, в конце марта этого года Путин и Шойгу провели выходной в Сибири, где совершили пешую прогулку, в ходе которой министр обороны показал президенту особенности местной природы.

