Путин поделился впечатлениями об отдыхе в тайге

Российский президент Владимир Путин сообщил, что во время отдыха в тайге впечатлился маралами.

Появились кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге

Глава государства пошутил, что если бы они выступали на Олимпийских играх, им бы не было равных. Кадры об отдыхе распространил телеканал «Россия 24». «Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной», — сказал Путин.

Российский лидер провел отпуск в тайге в начале сентября. Его сопровождал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Сергей ШойгуВладимир Путин
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