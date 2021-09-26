Путин поделился впечатлениями об отдыхе в тайге

Глава государства пошутил, что если бы они выступали на Олимпийских играх, им бы не было равных. Кадры об отдыхе распространил телеканал «Россия 24». «Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной», — сказал Путин.

Российский лидер провел отпуск в тайге в начале сентября. Его сопровождал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

