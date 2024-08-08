«До 60% затрат»: Отели объяснили рост цен «кадровым голодом»

Министр экономического развития Максим Решетников предложил продлить нулевой НДС для отелей в России до 2030 года. По его словам, цены на отдых внутри страны в 2023 году выросли на 14% на фоне активно растущего спроса. Однако Колесников пояснил, что стоимость номера в отеле складывается из ряда факторов.

«Обнуление НДС до 2030 года позволит хоть как-то снять нагрузку. Но цены на номера в отеле выросли, поскольку продукты подорожали, электричество подорожало. НДС вроде убрали, но это коснулось гостиниц, если по документам ты владелец отеля – выпадаешь из упрощенки. Кроме того это, к сожалению, человекоемкий бизнес. Моим сотрудникам нужно на что-то жить, а цены растут. Курьеры с машиной на руки получают 200 тысяч рублей. В отелях нет таких зарплат. В отличие от ресторанного бизнеса, в гостиничном почти не приняты чаевые. При этом заработная плата в структуре затрат отеля – 50-60 или до 40% от выручки. Я сегодня не могу найти персонал, кадровый голод», - сказал он.