Решетников предложил заселять в отели по водительским правам с 2025 года
Министр экономического развития Максим Решетников предложил разрешить заселение в российские отели по водительским удостоверениям в 2025 году. Об этом он рассказал на совещании президента России Владимира Путина с правительством, сообщил ТАСС.
Решетников отметил, что сейчас нет возможности заселения по водительским правам.
Министр предложил принять такое решение сейчас и оставить год на то, чтобы состыковать информацию в базах данных. Тогда уже с середины 2025 года отели смогут заселять россиян при предъявлении автомобильных прав.
Ранее стало известно, что в России хотят создать национальный индекс гостеприимства. Его целью будет повышение уровня качества и безопасности туризма, а также создание условий для улучшения «туристической» репутации регионов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru