Решетников предложил заселять в отели по водительским правам с 2025 года

Решетников отметил, что сейчас нет возможности заселения по водительским правам.

Министр предложил принять такое решение сейчас и оставить год на то, чтобы состыковать информацию в базах данных. Тогда уже с середины 2025 года отели смогут заселять россиян при предъявлении автомобильных прав.

Ранее стало известно, что в России хотят создать национальный индекс гостеприимства. Его целью будет повышение уровня качества и безопасности туризма, а также создание условий для улучшения «туристической» репутации регионов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

