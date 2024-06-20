«Нет конкуренции»: В отрасли призвали строить новые отели для снижения цен

«Это все ожидаемо и предсказуемо. Понятно, что летом увеличивается поток людей, которые едут на Черное море. На Черном море у нас действует только один аэропорт — это Сочи. Поэтому в Сочи стоимость билетов повышается по законам рынка. Кроме того, популярностью пользуются Москва и Санкт-Петербург. Выходит на ведущие позиции и Калининград, соответственно, стоимость билетов в эти города также повышается. Например, в Калининграде трех-четырехзвездочные гостиницы стоят 5000-6000 рублей за ночь, на побережье сильно дороже, в несколько раз. Высокий уровень цен объясняется ограниченностью предложений», — сказал Арутюнов.

Собеседник НСН также посетовал на низкую культуру ведения туристического бизнеса у российских отелей.

«За рубежом нашим основным требованием к партнерским отелям было, чтобы наш пакетный тур обходился клиенту как минимум не дороже, чем если бы он сам себе забронировал отель. В случае с Россией такой культуры ведения туристического бизнеса, к несчастью, нет. У нас почему-то все хотят перехватить финального покупателя. Это не совсем правильная история, но она возникает еще и потому, что у нас, особенно если мы говорим об отелях высокой категории, практически нет конкуренции. Любая четырехзвездочная или пятизвездочная гостиница продается как горячие пирожки. Конечно, отели диктуют сейчас цену, правила поведения. Мы можем обязать сделать минимальную наценку, но начнутся взятки на ресепшн, чтобы за неофициальную плату предложили тот или иной номер», — добавил эксперт.

В заключение Арутюнов заявил, что российский туристический бизнес нуждается в новых хороших гостиницах.

«Если мы хотим прийти к тому, чтобы у нас была рыночная история в гостиничном бизнесе, надо строить больше хороших отелей. Люди хотят отели хорошего уровня, а у нас часто даже в отелях высокого уровня не всегда на должном уровне сервисы и питание. Понятно, что большие отели требуют инвестиций со стороны государства, но это инвестиции в будущее, в здоровье нации, в отдых внутри страны и дальнюю положительную перспективу. Государство об этом активно думает, прорабатываются альтернативные курорты, например, на Каспии. Нам нужен такой целый инфраструктурный комплекс хорошего, высокого уровня, как получилось в Сочи. Пока этого не будет, у нас будут каждый год высокие цены», — подытожил он.

Ранее вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что в топ-10 направлений для отдыха летом 2024 года вошли Калининградская область, Дагестан, Алтай и Казань.

