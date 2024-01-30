«Бронируют ноябрь!»: В каких регионах России самые популярные санатории

«Самое популярное – это Сочи и Кавминводы. Там самая большая глубина бронирования, вовсю бронируют в том числе даже ноябрь. Есть небольшой спад на февраль-март, но это спад относительно очень большого спроса на другие периоды. Санатории, действительно, стали популярны, сейчас они возвращаются к своей нормальной стоимости… Это нонсенс, когда глэмпинг стоит 15 тысяч в сутки, а санаторий стоит за номер на двоих четыре тысячи в сутки, включая питание, проживание, бассейн и участие врача. В феврале можно купить путевку за две тысячи в сутки на человека. Летние начинаются от 3,7 тысячи, 4,2 тысячи и выше. Они вполне объективно дорожают, но это аргумент к тому, что в стране нужно активно строить новые санатории и реконструировать объекты», - сказал Богданов.

Он также отметил, что заслуживают внимания санатории в Алтайском крае и Татарстане, однако их крайне мало.

«Заслуживает внимания Белокуриха в Алтайском крае, но там тоже не хватает санаториев, нужно строить. Также популярна Республика Татарстан, там порядка 40 санаториев», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в 2023 году в стране продолжил расти спрос на внутренний туризм. По его словам, за 10 месяцев количество таких поездок увеличилось на 19%, передает «Радиоточка НСН».

