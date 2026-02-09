Двух девушек оштрафовали за оскорбления жителей Белгородской области

Полиция Белгородской области установила личности двух девушек, разместивших в сети видео с оскорблениями в адрес жителей и защитников региона, и привлекла их к ответственности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, видеозапись была обнаружена в ходе мониторинга интернета и вызвала широкий общественный резонанс. Сотрудники полиции в короткие сроки установили местонахождение участниц ролика и доставили их в отдел для разбирательства.

Адвокат напомнил об ответственности за оскорбления в чате

Как уточнила Волк, одной из участниц оказалась 22-летняя жительница Калининградской области, второй — 26-летняя ранее судимая жительница Грайворона Белгородской области. Обе были привлечены к административной ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях.

За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, каждой из девушек назначен штраф в размере 47 тысяч рублей. Кроме того, по статье о мелком хулиганстве им дополнительно назначены штрафы в размере 500 и 600 рублей. Представитель МВД добавила, что после разбирательства девушки публично принесли извинения жителям Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОскорблениеШтрафБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры