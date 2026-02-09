Двух девушек оштрафовали за оскорбления жителей Белгородской области

Полиция Белгородской области установила личности двух девушек, разместивших в сети видео с оскорблениями в адрес жителей и защитников региона, и привлекла их к ответственности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, видеозапись была обнаружена в ходе мониторинга интернета и вызвала широкий общественный резонанс. Сотрудники полиции в короткие сроки установили местонахождение участниц ролика и доставили их в отдел для разбирательства.