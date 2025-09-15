Россияне скупают билеты в КНР из-за безвиза
После отмены виз в Китай спрос на авиабилеты и бронирование жилья увеличились почти в два раза, сообщают «Известия» со ссылкой на сервисы по бронированию.
Популярность отдыха в КНР осенью выросла минимум на 30% по сравнению с прошлым годом. Сегодня средняя стоимость тура на двоих на неделю составляет 120–150 тыс. рублей в зависимости от направления. Половина запросов приходится на пассажиров из Москвы. Также активно ищут билеты из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Екатеринбурга.
В настоящее время авиасообщение между Россией и Китаем насчитывает порядка 150 рейсов в неделю из различных городов. Окончательная динамика турпотока будет зависеть от развития полетных программ и ценовой политики перевозчиков.
Въехать в Китай в рамках безвизового режима можно будет и по пятилетнему общегражданскому заграничному паспорту, и по 10-летнему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru