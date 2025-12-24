Песков ответил на вопрос о возможном возобновлении диалога с Францией

Кремль сообщит о сигналах Франции по возобновлению диалога с Россией, если они поступят. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле заявили, что Путин готов провести диалог с Макроном

«Когда это произойдет, мы вас проинформируем», — рассказал он журналистам.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует возобновить диалог с Россией, а разговор с президентом РФ Владимиром Путиным снова «станет полезным».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
