Российские туристы в Таиланде оказались без электроэнергии из-за сильнейшего шторма
21 июля 202506:01
Российские туристы, которые находятся в Таиланде, оказались без электроэнергии из-за сильнейшего шторма, сообщает Telegram-канал SHOT.
Страну обрушилась сильнейшая непогода. Практически все пляжи и заведения закрыты.
На острове Пхукет сильный ветер сносит крыши с домов, ломает пальмы и рекламные щиты. Туристам приходится сидеть в отелях без электричества. Существует риск наводнений и схода оползней.
Ранее как минимум 26 жителей Гонконга пострадали из-за тайфуна Wipha, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru