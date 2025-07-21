Российские туристы в Таиланде оказались без электроэнергии из-за сильнейшего шторма

Российские туристы, которые находятся в Таиланде, оказались без электроэнергии из-за сильнейшего шторма, сообщает Telegram-канал SHOT.

СМИ: Около 9000 жителей Приморья остались из-за штормового ветра без света

Страну обрушилась сильнейшая непогода. Практически все пляжи и заведения закрыты.

На острове Пхукет сильный ветер сносит крыши с домов, ломает пальмы и рекламные щиты. Туристам приходится сидеть в отелях без электричества. Существует риск наводнений и схода оползней.

Ранее как минимум 26 жителей Гонконга пострадали из-за тайфуна Wipha, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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