Си Цзиньпин и Трамп встретятся 30 октября в Пусане

Лидер КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане. Об этом говорится в сообщении МИД Китая.

Трамп не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном

«В соответствии с договоренностью... председатель КНР Си Цзиньпин 30 октября по местному времени встретится с президентом США Дональдом Трампом», - указали в ведомстве.

Главы государств обменяются мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим общий интерес для Пекина и Вашингтона.

В сентябре Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор на фоне «противостояния из-за торговых ограничений», пишет «Свободная пресса».

