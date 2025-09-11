На Бали ввели ЧП после сильных ливней

Власти индонезийского острова Бали объявили режим чрезвычайного положения на неделю после сильных ливней, вызвавших масштабные наводнения. Об этом сообщает российское посольство в своем Telegram-канале.

По данным властей, в ряде районов уровень воды достиг полутора метров. Повреждены линии электропередачи, затоплены жилые дома. При этом туристическая инфраструктура работает без перебоев, курортные зоны не пострадали.

Наибольший ущерб пришелся на столицу провинции Денпасар и округа Джембрана, Гианьяр, Клунгкунг, Бадунг и Табанан. Жертвами стихии стали 14 человек. Сотни местных жителей были эвакуированы в школы, храмы и другие общественные здания.

Сейчас продолжается расчистка завалов и восстановление проходимости ключевых маршрутов. Власти заявляют, что ситуация находится под контролем, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
