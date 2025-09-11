На Бали ввели ЧП после сильных ливней

Наибольший ущерб пришелся на столицу провинции Денпасар и округа Джембрана, Гианьяр, Клунгкунг, Бадунг и Табанан. Жертвами стихии стали 14 человек. Сотни местных жителей были эвакуированы в школы, храмы и другие общественные здания.

Сейчас продолжается расчистка завалов и восстановление проходимости ключевых маршрутов. Власти заявляют, что ситуация находится под контролем, передает «Радиоточка НСН».

