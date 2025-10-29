Indian Oil не намерена прекращать закупку нефти из России

Одна из крупнейших компаний Индии Indian Oil Corporation не намерена полностью отказываться от закупок нефти из России. Об этом заявил директор корпорации по финансам Анудж Джайн, передает The Times of India.

Нефть дырочку найдёт: Россия продолжит поставки в Индию, несмотря на США

«Мы ни в коем случае не прекратим покупку [российской нефти], несмотря на действие санкций», - указал топ-менеджер.

Джайн уточнил, что ограничения прямо не касаются российского сырья, а распространяются на судоходные и прочие компании. Корпорация будет закупать нефть из РФ у поставщиков, на которых не распространяются рестрикции, при выгодной цене и обеспечении ее доставки.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявлял, что поставки нефти из России в Индию продолжаются, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
