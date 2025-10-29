Indian Oil не намерена прекращать закупку нефти из России

«Мы ни в коем случае не прекратим покупку [российской нефти], несмотря на действие санкций», - указал топ-менеджер.

Джайн уточнил, что ограничения прямо не касаются российского сырья, а распространяются на судоходные и прочие компании. Корпорация будет закупать нефть из РФ у поставщиков, на которых не распространяются рестрикции, при выгодной цене и обеспечении ее доставки.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявлял, что поставки нефти из России в Индию продолжаются, пишет «Свободная пресса».

