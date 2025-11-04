Над Россией ночью сбили 85 дронов ВСУ
4 ноября 202508:25
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 85 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
"В период с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 мск 4 ноября... перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в заявлении.
Военные ликвидировали 40 дронов в Воронежской области, 20 – в Нижегородской, десять - в Белгородской, шесть - в Курской. Кроме того, четыре БПЛА сбили в Липецкой области, по два - в Волгоградской и в Башкирии, еще один - в Саратовской.
