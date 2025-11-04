В доме культуры в Забайкалье произошел пожар из-за голубиного помета
Пожар произошёл в доме культуры в селе Староцурухайтуй в Забайкалье из-за голубиного помёта. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
ЧП произошло вечером в воскресенье, огонь охватил крышу здания. Площадь пожара составила 600 квадратных метров .
"Сотрудники государственного пожарного надзора, проведя обследование, установили предварительную причину возникновения пожара: голубиный помёт скопился возле раскалённой дымоходной трубы котла. Высохшие отложения вспыхнули... огонь перекинулся на деревянные конструкции крыши", - отметили в МЧС.
В тушении задействовали шесть единиц техники и 31 специалиста.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией ночью сбили 85 дронов ВСУ
- В доме культуры в Забайкалье произошел пожар из-за голубиного помета
- Мишустин встретился с Си Цзиньпином
- В Китае запустили производство летающих автомобилей
- На Стерлитамакском нефтехимическом заводе прогремел взрыв
- Нарышкин: «Буревестник» и «Посейдон» вызывают восхищение
- СМИ: У Сочи кружит разведывательный самолет США
- Совфед: Ребенок может начать использовать смартфон с 12 лет
- Россиян предупредили о риске блокировки счета в банке за перевод самому себе
- Милонов предложил ввести зарплату для родителя, воспитывающего детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru