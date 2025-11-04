В доме культуры в Забайкалье произошел пожар из-за голубиного помета

Пожар произошёл в доме культуры в селе Староцурухайтуй в Забайкалье из-за голубиного помёта. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

ЧП произошло вечером в воскресенье, огонь охватил крышу здания. Площадь пожара составила 600 квадратных метров .

"Сотрудники государственного пожарного надзора, проведя обследование, установили предварительную причину возникновения пожара: голубиный помёт скопился возле раскалённой дымоходной трубы котла. Высохшие отложения вспыхнули... огонь перекинулся на деревянные конструкции крыши", - отметили в МЧС.

В тушении задействовали шесть единиц техники и 31 специалиста.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарМЧСЗабайкалье

Горячие новости

Все новости

партнеры