В Китае запустили производство летающих автомобилей
Компания-производитель электрокаров XPeng запустила на заводе в южной части Китая пробное производство летающих автомобилей. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
"XPeng Aeroht, подразделение по производству летающих автомобилей... начало пробное производство на первом в мире интеллектуальном заводе по серийному выпуску автомобилей с электрическими летательными аппаратами вертикального взлета и посадки", - отмечается в сообщении.
Завод площадью 120 тысяч квадратных метров находится в городе Гуанчжоу. Предприятие выпустило первый съемный электрический аппарат модульного авто Land Aircraft Carrier. Проектная производственная мощность завода - 10 тысяч модулей в год. После выхода на полную мощность предприятие сможет собирать по одному аппарату каждые полчаса.
