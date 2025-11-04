На Стерлитамакском нефтехимическом заводе прогремел взрыв

Взрыв произошёл на Стерлитамакском нефтехимическом заводе, частично обрушился один цехов. Об этом говорится в сообщении администрации Стерлитамака.

"Сегодня в результате взрыва в АО "СНХЗ" произошло частичное обрушение цеха водоочистки ", — указали власти.

Всего в цехе работали пять человек. Предварительно, никто не пострадал.

Причины взрыва устанавливаются.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ВзрывБашкирия

Горячие новости

Все новости

партнеры