На Стерлитамакском нефтехимическом заводе прогремел взрыв
4 ноября 202507:27
Взрыв произошёл на Стерлитамакском нефтехимическом заводе, частично обрушился один цехов. Об этом говорится в сообщении администрации Стерлитамака.
"Сегодня в результате взрыва в АО "СНХЗ" произошло частичное обрушение цеха водоочистки ", — указали власти.
Всего в цехе работали пять человек. Предварительно, никто не пострадал.
Причины взрыва устанавливаются.
