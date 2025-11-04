Мишустин встретился с Си Цзиньпином
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Пекине провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет РИА Новости.
Политики обсудили взаимные инвестиции и проекты.
"Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты", — подчеркнул глава российского правительства.
Мишустин также проинформировал Си Цзиньпина о слаженной работе по линии кабминов по выполнению решений, принятых ранее на высшем уровне. Кроме того, премьер высказался о гуманитарном взаимодействии. Москва дорожит культурно-гуманитарными связями м Пекином, которые опираются на "добрые традиции дружбы и взаимной симпатии".
Ранее Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. Стороны подписали ряд документов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией ночью сбили 85 дронов ВСУ
- В доме культуры в Забайкалье произошел пожар из-за голубиного помета
- Мишустин встретился с Си Цзиньпином
- В Китае запустили производство летающих автомобилей
- На Стерлитамакском нефтехимическом заводе прогремел взрыв
- Нарышкин: «Буревестник» и «Посейдон» вызывают восхищение
- СМИ: У Сочи кружит разведывательный самолет США
- Совфед: Ребенок может начать использовать смартфон с 12 лет
- Россиян предупредили о риске блокировки счета в банке за перевод самому себе
- Милонов предложил ввести зарплату для родителя, воспитывающего детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru