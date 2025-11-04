Мишустин встретился с Си Цзиньпином

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Пекине провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет РИА Новости.

Политики обсудили взаимные инвестиции и проекты.

"Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты", — подчеркнул глава российского правительства.

Мишустин также проинформировал Си Цзиньпина о слаженной работе по линии кабминов по выполнению решений, принятых ранее на высшем уровне. Кроме того, премьер высказался о гуманитарном взаимодействии. Москва дорожит культурно-гуманитарными связями м Пекином, которые опираются на "добрые традиции дружбы и взаимной симпатии".

Ранее Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. Стороны подписали ряд документов.

