СМИ: Вице-премьер Непала подвергся нападению протестующих
Протестующие напали на вице-премьера Непала, главу Минфина Бишну Прасада Паудела. Об этом сообщает телеканал India Today.
Уточняется, что участники массовых демонстраций избили политика.
«Министра финансов Непала преследовали на улице, пинали и избивали протестующие», - говорится в сообщении.
Кроме того, были избиты экс-премьер Непала Шер Бахадур Деуба и его жена Арзу Рана Деуба, возглавляющая МИД страны.
Причиной массовых протестов в Непале стало решение властей запретить деятельность в стране ряда крупных социальных сетей. На фоне беспорядков в отставку ушёл глава непальского правительства Шарма Оли, сообщает RT.
