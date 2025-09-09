СМИ: Вице-премьер Непала подвергся нападению протестующих

Протестующие напали на вице-премьера Непала, главу Минфина Бишну Прасада Паудела. Об этом сообщает телеканал India Today.

Власти Непала запретили несколько крупных соцсетей

Уточняется, что участники массовых демонстраций избили политика.

«Министра финансов Непала преследовали на улице, пинали и избивали протестующие», - говорится в сообщении.

Кроме того, были избиты экс-премьер Непала Шер Бахадур Деуба и его жена Арзу Рана Деуба, возглавляющая МИД страны.

Причиной массовых протестов в Непале стало решение властей запретить деятельность в стране ряда крупных социальных сетей. На фоне беспорядков в отставку ушёл глава непальского правительства Шарма Оли, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МинистрыИзбиениеПротестыНепал

Горячие новости

Все новости

партнеры