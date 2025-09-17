Куба - не в топ-5: Названы самые популярные у россиян страны
Рост числа рейсов на Кубу на 13% не удовлетворит спрос россиян, но из-за долгого перелёта большинство предпочтёт другие направления, рассказал НСН Алексан Мкртчян.
Путешествие на Кубу на 10 ночей с размещением в пятизвездочном отеле обойдется в среднем в 220 тысяч рублей на двоих, что делает это направление привлекательным для россиян. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Авиакомпания Nordwind планирует увеличить объем перевозки из России на Кубу на 13% в зимнем сезоне 2025–2026 годов, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Уточняется, что туристам также станет доступно новое направление – курорт Ольгин. Мкртчян отметил, что с учетом спроса необходимо увеличить число рейсов на 30%, а не на 13%.
«Если, условно, было 10 рейсов, а будет 11, то это смешно. Должно быть 13 рейсов вместо 10, примерно 30% увеличение загрузки, а не 13%. Главное время, когда россияне едут на Кубу, - зима. С ноября по март желающих поехать на 70% больше, чем в период с апреля по октябрь. Эта страна социалистическая, отели находятся в собственных государствах. Тем, кто ищет высокий сервис, на Кубе делать нечего. При этом если раньше мы летали на Кубу 12 часов, то сейчас в обход Европы почти 15 часов. Поэтому надо лететь минимум на 9, а то на 10 ночей. Отели на Кубе примерно в три раза дешевле, чем в России. Однако из-за дорогого перелета зачастую Россия оказывается дешевле. Мы сейчас продаем туры на Кубу на 10 ночей в пятизвездочный отель примерно от 200-220 тысяч рублей на двоих. Это дорога, трансфер, страховка. Куба, слава богу, цены сильно не поднимает», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, Куба не попадает в топ-5 любимых направлений россиян, уступая место Турции, Египту, Объединенным Арабским Эмиратам, Таиланду и Китаю.
«Важно понять, где живет россиянин. Если человек живет в Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке, Иркутске, конечно, ему дешевле всего посетить Китай, это будет стоить буквально 100 тысяч на двоих на неделю. Для жителя Москвы 100 тысяч на двоих на неделю будет стоить Египет. Если говорить про топ-5 стран для россиян, то это Турция, Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Китай. Эта пятерка аккумулирует 80% всего российского турпотока в дальнее зарубежье. Остальные 200 стран попадают в 20%. Если вылетать из Москвы, то Турция, в принципе, тоже, может стоить 100 тысяч на двоих. Эмираты - 160 тысяч на двоих. Китай 180 тысяч на двоих. Таиланд 150 тысяч на двоих на неделю», - заметил Мкртчян.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян сообщил, что после отмены виз спрос на туры в Китай вырос в три раза. По его словам, цены на перелет выросли на 15-25%, напоминает «Радиоточка НСН».
