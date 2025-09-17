Куба - не в топ-5: Названы самые популярные у россиян страны

Путешествие на Кубу на 10 ночей с размещением в пятизвездочном отеле обойдется в среднем в 220 тысяч рублей на двоих, что делает это направление привлекательным для россиян. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.