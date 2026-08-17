Горящих туров в Турцию не будет

Эпоха горящих туров в Турцию подошла к концу. Как сообщает АТОР, туроператоры полностью закрыли гарантированные блоки мест в отелях и авиабилеты на сентябрь, поэтому предложений с большими скидками на рынке больше нет, передает РЕН ТВ.

Анализ цен показал чёткую закономерность: чем раньше туристы бронировали отдых, тем дешевле он обходился. В апреле и мае во время акций раннего бронирования стоимость была минимальной, но к августу цены выросли примерно на 20%, а в некоторых популярных отелях — на 40% и более.

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Эксперты предупреждают: совет покупать тур ближе к вылету теперь оборачивается для туристов серьёзной переплатой. Реальные цены оказываются значительно выше, чем при раннем бронировании, а в некоторые отели путёвки уже просто не купить из-за закончившихся мест.

Между тем поездки по России вошли в топ-3 по бронированиям у туроператоров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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