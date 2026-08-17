Горящих туров в Турцию не будет

Эпоха горящих туров в Турцию подошла к концу. Как сообщает АТОР, туроператоры полностью закрыли гарантированные блоки мест в отелях и авиабилеты на сентябрь, поэтому предложений с большими скидками на рынке больше нет, передает РЕН ТВ.

Анализ цен показал чёткую закономерность: чем раньше туристы бронировали отдых, тем дешевле он обходился. В апреле и мае во время акций раннего бронирования стоимость была минимальной, но к августу цены выросли примерно на 20%, а в некоторых популярных отелях — на 40% и более.