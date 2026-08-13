Индонезия рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани, сообщают «Известия». Пока предложения ориентированы прежде всего на Бали: именно этот остров выбирают 92% прибывающих в страну россиян. Но Индонезия готова обсуждать открытие рейсов и на другие туристические направления — острова Ломбок и Комодо, а также в столицу Джакарту. При этом республика приветствовала бы и подключение новых российских перевозчиков.

Горин обозначил ключевые препятствия — от сложностей со страхованием и лизингом до нехватки авиапарка — и указал, какую роль в решении проблемы могла бы сыграть индонезийская сторона.

«Диалог по расширению воздушного сообщения идёт многие годы. Здесь есть техническая проблема, связанная со страховками, лизингодателями и наличием флота для этих полётов. Российская авиакомпания летает на Бали четыре раза в неделю. Мы отправляем туристов ещё и транзитными рейсами. Авиакомпании будут летать, если есть коммерческая целесообразность, разрешение лизингодателей и наличие страховки. В условиях дефицита флота и его востребованности этим могли бы заняться индонезийские авиакомпании. Страну посещают 219 тысяч человек в год. Это страна не только туризма, но и недвижимости, релокации, удалённой работы. В Индонезии многие находятся достаточно долгое время, включая зимний период. На наш взгляд, основной шаг должен быть с индонезийской стороны. Авиационные власти однозначно согласуют полётные программы, если будет техническая и коммерческая возможность», — сказал собеседник НСН.