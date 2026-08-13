Запуск прямых рейсов в Индонезию из российских регионов взвинтит цены на туры
Появление прямых рейсов в Индонезию из российских городов приведёт к удорожанию туров, сказал НСН Дмитрий Горин.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сказал НСН, что вопрос расширения авиасообщения между Россией и Индонезией обсуждается давно, но упирается в целый комплекс технических и экономических барьеров.
Индонезия рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани, сообщают «Известия». Пока предложения ориентированы прежде всего на Бали: именно этот остров выбирают 92% прибывающих в страну россиян. Но Индонезия готова обсуждать открытие рейсов и на другие туристические направления — острова Ломбок и Комодо, а также в столицу Джакарту. При этом республика приветствовала бы и подключение новых российских перевозчиков.
Горин обозначил ключевые препятствия — от сложностей со страхованием и лизингом до нехватки авиапарка — и указал, какую роль в решении проблемы могла бы сыграть индонезийская сторона.
«Диалог по расширению воздушного сообщения идёт многие годы. Здесь есть техническая проблема, связанная со страховками, лизингодателями и наличием флота для этих полётов. Российская авиакомпания летает на Бали четыре раза в неделю. Мы отправляем туристов ещё и транзитными рейсами. Авиакомпании будут летать, если есть коммерческая целесообразность, разрешение лизингодателей и наличие страховки. В условиях дефицита флота и его востребованности этим могли бы заняться индонезийские авиакомпании. Страну посещают 219 тысяч человек в год. Это страна не только туризма, но и недвижимости, релокации, удалённой работы. В Индонезии многие находятся достаточно долгое время, включая зимний период. На наш взгляд, основной шаг должен быть с индонезийской стороны. Авиационные власти однозначно согласуют полётные программы, если будет техническая и коммерческая возможность», — сказал собеседник НСН.
По его словам, появление прямых рейсов в Индонезию из новых российских городов, скорее всего, приведёт к удорожанию туров.
«В случае запуска прямых рейсов ещё из четырёх городов России туры подорожают. Есть экономика перелётов и экономика спроса. Нужно учитывать, что прямой перелёт существенно дороже, чем транзитное предложение китайских или ближневосточных авиакомпаний. Разница в цене может достигать 30–40%. Транзитные рейсы потому и популярны, что дают более доступный вариант путешествий. В данной ситуации турпоток не зависит от прямого авиасообщения. У нас есть большая конкуренция по Вьетнаму и Таиланду. Если бы полетел какой‑то лоукостер, тогда можно было бы говорить о росте турпотока. Сейчас, в принципе, весь выездной туризм в зоне роста от 8 до 15%. Внутренний туризм же в стадии коррекции. Вьетнам за год вырос в 2,8 раза. Это произошло, когда туристические рейсы полетели через туроператоров. Рост турпотока возможен, если туроператорам дадут авиакомпании доступные по цене условия. Есть конкуренция с транзитными рейсами. Перелёт на прямом рейсе стоит 80–100 тысяч рублей, а на транзитном этот же перелёт может стоить 50–80 тысяч рублей», — добавил эксперт.
Ранее постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов заявил, что пассажиропоток на авиамаршруте Москва - Денпасар на острове Бали в прошлом году вырос почти вчетверо по сравнению с 2024 годом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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