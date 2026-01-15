«Кубу не берут на неделю, нет смысла, так как лететь туда 15 часов, берут минимум дней на десять. Самый дешевый период – лететь сейчас, после новогодних праздников. Цены падают в этот момент. Если смотреть март, «четверка» будет стоить примерно 260 тысяч рублей и выше на двоих на десять дней, «пятерки» - от 290 тысяч рублей», - отметил собеседник НСН.

Он также объяснил, почему россияне полюбили это направление, несмотря на ураганы, длительный перелет и периодические угрозы со стороны США.

«Куба – это одно из немногих карибских направлений, которое сейчас открыто. Там хороший качественный отдых, там всегда хорошая погода, почти круглый год – 27-28 градусов. Наши туристы любят это направление, но Доминикана закрыта, так как нет прямого сообщения, Мексика тоже, в Венесуэле неспокойно. На Кубе представлены даже мировые сети отелей, чего не скажешь о других странах этого региона, отели там крутые, а пляжи шикарные. А цены там адекватные и демократичные. Почему любят Кубу? Вкусно, дешево, единственный минус – лететь далеко. Очень много экскурсий, крокодилов покормить и так далее. Куба – это очень интересный туристический продукт, там сезон круглый год, лететь можно в любое время. Но там бывают ураганы, могут лить дожди, а потом уже обрушиваются всей мощью на США. Точных дат этих ураганов нет, они могут быть в августе, сентябре, октябре. Куба продается хорошо, несмотря на угрозы Трампа. Туристы знают, что туроператоры вернут деньги в случае ЧП или перенесут поездку в другое место, так было с Венесуэлой», - рассказал он.

Раннее бронирование выгодно только в Турции и таких же сезонных странах, так что в этом году, покупая тур заранее, можно будет сэкономить до 40%. Об этом НСН рассказал гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

