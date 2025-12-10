Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла
Автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла (настоящее имя — Мадлен Софи Уикхэм) умерла в возрасте 55 лет. Об этом сообщает RT.
В 2022 году у писательницы диагностировали агрессивную форму рака мозга. В заявлении её семьи говорится, что Кинселла скончалась утром 10 декабря.
Первая книга Кинселлы про страдающую шопоголизмом финансовую журналистку Бекки Блумвуд «Тайный мир шопоголика» вышла в 2000 году. Затем в серию вошло ещё девять книг, а в 2009 году состоялась премьера романтической комедии «Шопоголик».
Всего Кинселла написала более десятка произведений, которые разошлись тиражом более 45 млн экземпляров и были переведены более чем на 40 языков.
Ранее на 88-м году жизни из-за онкологического заболевания умер писатель-сатирик Леонид Французов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме уверены в безболезненном переходе на шестичасовой рабочий день
- СМИ: Киев отдаст Донбасс, если Москва пойдет на взаимные уступки
- В России допустили, что Трамп будет давить на Украину санкциями
- «Сидим и молимся»: Разворотнева предупредила об износе инфраструктуры ЖКХ
- Джонни Депп сыграет главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»
- ЕС установил сроки поэтапного запрета импорта российского СПГ
- В Госдуме призвали создать в РФ контролируемый аналог Roblox
- Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла
- Ценник не праздничный: Почему за границей встретить Новый год дешевле, чем в России
- Вне зоны доступа: В Германии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru