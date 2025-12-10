Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла

В 2022 году у писательницы диагностировали агрессивную форму рака мозга. В заявлении её семьи говорится, что Кинселла скончалась утром 10 декабря.

Первая книга Кинселлы про страдающую шопоголизмом финансовую журналистку Бекки Блумвуд «Тайный мир шопоголика» вышла в 2000 году. Затем в серию вошло ещё девять книг, а в 2009 году состоялась премьера романтической комедии «Шопоголик».

Всего Кинселла написала более десятка произведений, которые разошлись тиражом более 45 млн экземпляров и были переведены более чем на 40 языков.

