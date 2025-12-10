ЕС установил сроки поэтапного запрета импорта российского СПГ

Евросоюз определил даты вступления в силу запрета на импорт российского сжиженного природного газа, следует из статьи 4 проекта регламента о прекращении поставок газа из РФ. Документ устанавливает разные сроки для краткосрочных и долгосрочных контрактов.

Согласно проекту, ограничения для краткосрочных соглашений начнут действовать с 25 апреля 2026 года. Это касается контрактов на поставку СПГ, заключённых до 17 июня 2025 года и не подвергнутых изменениям, за исключением предусмотренных пунктом 4 документа.

МИД РФ: Евросоюз потерял 1,6 трлн евро из-за антироссийских санкций

Для долгосрочных контрактов запрет вступит в силу 1 января 2027 года. Речь идет о поставках, оформленных также до 17 июня 2025 года и не измененных в дальнейшем, за исключением оговоренных исключений.

Регламент предполагает, что применение запрета возможно после подтверждения со стороны компетентных органов, что конкретные поставки подходят под критерии соответствующих статей документа, передает

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СанкцииРоссияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры