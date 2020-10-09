Россиян по приезду в Швейцарию посадят на карантин

Граждане России, въезжающие в Швейцарию, должны будут пройти карантин.

Эта страна включила Россию в список стран, по приезду из которых карантин будет обязателен, сообщает РИА Новости.

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Мера вводится с 12 октября.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал в эфире НСН, как правильно реагировать на рекорд суточных заражений коронавирусом в России. Он призвал не «нагнетать истерику».

В России за сутки выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом – 12 126 человек. Предыдущий рекорд был установлен в середине мая.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКарантинШвейцария
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