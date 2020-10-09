Минздрав назвал безопасным лекарство от COVID-19 фавипиравир

Министерство здравоохранения опровергло появление нарушений моторики от приема препарата от коронавируса фавипиравира, в России не зафиксировано серьезных побочных эффектов, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.



В России используется фавипиравир в качестве составляющего для лекарства от коронавируса, а в Японии он находится в составе препарата для лечения гриппа.

«(Это - прим. НСН) основано на данных, приведенных в инструкции по медицинскому применению препарата "Авиган" (Япония), где возможные моторные нарушения отмечались у пожилых пациентов при гриппе», - передает слова Кузнецова агентство «Интерфакс».

Он отметил, что указанные побочные эффекты производителя японского препарата связывают именно с гриппом, а не с последствиями применения препарата. По его словам, данные о возможных побочных реакциях на фавипиравир получены из публикации Информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с коронавирусом. «Данная публикация предназначена исключительно для всестороннего информирования профессионального сообщества», - подчеркнул чиновник.

Россия зарегистрировала три препарата на основе фавипиравира - «Авифиравир», «Арепливир» и «Коронавир».

Ранее Росздравнадзор провёл детальный анализ препарата, в составе которого есть фавипиравир. Исследование показало, что препарат может вызывать моторные нарушения и падения.

