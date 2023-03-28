Россиян депортировали из Индонезии и Таиланда за оказанные ими платные услуги

Россиян депортируют из Индонезии и Таиланда за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях. Об этом рассказал глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. Он напомнил, что прибывшим в страны по туристическим визам иностранцам работать запрещено.

Если же туристы начинают зарабатывать, создавая конкуренцию местным гидам, тренерам и массажистам, то они переходят в категорию трудовых мигрантов, передает РИА Новости.

СМИ: на Бали задержали телеведущего Михаила Шаца

По словам Мохова, российским туристам необходимо понимать, что они находятся в юрисдикции другой страны с очень специфическим законодательством и строгим правосудием. Столкновение с органами власти может закончится не только штрафом, но и реальным сроком.

В марте власти Индонезии депортировали 47 иностранцев, в том числе 13 россиян, с острова Бали за нарушение визовых правил. В числе депортированных было 13 россиян, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:ДепортацияРоссийские Туристы

Горячие новости

Все новости

партнеры