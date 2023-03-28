Россиян депортировали из Индонезии и Таиланда за оказанные ими платные услуги

Россиян депортируют из Индонезии и Таиланда за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях. Об этом рассказал глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. Он напомнил, что прибывшим в страны по туристическим визам иностранцам работать запрещено.

Если же туристы начинают зарабатывать, создавая конкуренцию местным гидам, тренерам и массажистам, то они переходят в категорию трудовых мигрантов, передает РИА Новости.