СМИ: на Бали задержали телеведущего Михаила Шаца*
Признанный в России иноагентом телеведущий Михаил Шац был задержан на Бали, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Собеседник канала утверждает, что перед концертом комика в зал нагрянули силовики. Уточняется, что Шаца задержали в рамках иммиграционного рейда.
«Решается вопрос о депортации шоумена из Индонезии», - добавил источник.
Ранее певец, депутат Госдумы Денис Майданов предложил запретить артистам, признанным в РФ иностранными агентами, выступать в стране, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- Собянин поздравил сотрудников санитарной авиации Москвы с 15-летием службы
- Отправившийся в ДНР рэпер Птаха вышел на связь
- Рэпер Птаха назвал шуткой инцидент с попаданием под обстрел в ДНР
- РФС: товарищеский матч сборных России и Ирака по футболу перенесли в Петербург
- СМИ: на Бали задержали телеведущего Михаила Шаца*
- МИД считает противозаконным отказ США выдать визы представителям РФ, собиравшимся в ООН
- Мужчина в метро столкнул подростка под движущийся поезд
- Связанный с делом Сафронова политолог Воронин получил 13 лет колонии за госизмену
- Актёр Сергей Гармаш отравился
- СМИ: В Пулково аварийно сел самолет из-за отказа двигателя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru