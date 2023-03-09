СМИ: на Бали задержали телеведущего Михаила Шаца*

Признанный в России иноагентом телеведущий Михаил Шац был задержан на Бали, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Михаил Шац и Андрей Макаревич получили статус иноагентов в России

Собеседник канала утверждает, что перед концертом комика в зал нагрянули силовики. Уточняется, что Шаца задержали в рамках иммиграционного рейда.

«Решается вопрос о депортации шоумена из Индонезии», - добавил источник.

Ранее певец, депутат Госдумы Денис Майданов предложил запретить артистам, признанным в РФ иностранными агентами, выступать в стране, пишут «Известия».

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ФОТО: Екатерина Чеснокова//РИА Новости
ТЕГИ:ЭкстрадицияЗадержаниеИноагенты
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