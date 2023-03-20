СМИ: Индонезия депортирует с Бали 47 туристов
Власти Индонезии выдворят с курортного острова Бали нарушителей визовых правил, сообщает Straits Times.
По данным издания, в рамках специальной операции будут депортированы 47 человек, в том числе 13 россиян, обвиняемые в нарушении условий пребывания.
«Правительство по-прежнему приветствует въезд граждан России по визе по прибытии... Но факты остаются фактами — нарушений много», — заключил глава департамента юстиции Бали Ангиат Напитупулу.
Ранее власти острова Бали запретили туристам брать мотоциклы в аренду после нескольких резонансных ДТП с их участием, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- СМИ: Индонезия депортирует с Бали 47 туристов
- СМИ: Блогер-сыроед Лютый не признает вину в смерти сына
- Кадыров назвал главное событие в истории Чечни
- Опрос: Каждый четвертый россиянин увольняется с работы по-английски
- Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов вместе с Москвой стоять на страже миропорядка
- Омбудсмен ДНР обвинила Украину в пытках пленных
- В Турции назвали условия вступления Швеции в НАТО
- Пушилин назвал число проживающих в Мариуполе людей
- Вышел трейлер российского сериала о «Песнярах». Видео
- Евросоюз поддержал решение МУС выдать ордер на арест Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru