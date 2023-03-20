СМИ: Индонезия депортирует с Бали 47 туристов

По данным издания, в рамках специальной операции будут депортированы 47 человек, в том числе 13 россиян, обвиняемые в нарушении условий пребывания.

«Правительство по-прежнему приветствует въезд граждан России по визе по прибытии... Но факты остаются фактами — нарушений много», — заключил глава департамента юстиции Бали Ангиат Напитупулу.

Ранее власти острова Бали запретили туристам брать мотоциклы в аренду после нескольких резонансных ДТП с их участием, сообщает НСН.

