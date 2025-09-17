По его словам, даже руки нужно мыть только в проверенной воде.

«Понятно дело, что надо мыть руки и фрукты, но только в той воде, в которой человек уверен. Можно вымыть фрукты в воде из какого-нибудь ручья и гарантированно получить неприятность. То есть мыть руки и фрукты надо тоже с умом. Что касается Индии, не хочу обидеть индийцев, но нашим туристам ни в коем случае нельзя купаться в Ганге. Это будет смертельный номер для русского туриста, ведь у нас нет такого иммунитета», - заключил специалист.



Ранее Никифоров сказал НСН, что в Турции встречаются инфекционные бактерии и вирусы, но это не «родственники холеры» Vibrio, а обычные рота- и энтеровирусы.