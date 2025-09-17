Российским туристам рассказали, как не подхватить холеру за границей
При посещения Индии или Африки туристам даже руки нужно мыть только в проверенной воде, сказал НСН Владимир Никифоров.
При посещении экзотических стран туристам надо пить воду только из бутылок либо же самостоятельно ее кипятить, сказал в эфире НСН доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет о ситуации с распространением холеры. Так, в прошлом году в мире выросла заболеваемость этой инфекцией — и резко скакнула смертность от нее. В России в 2024 году холеры не было, однако в 2025 году зафиксированы четыре случая у туристов, вернувшихся из Индии. Никифоров рассказал несколько правил для туристов, следуя которым, они не подхватят холеру.
«Туристам в Африке или Индии нужно пить воду либо из бутылок, либо самостоятельно ее кипятить, потому что холера абсолютно не выносит кипячение - она погибнет еще до того, как вода закипит. Хоть из лужи воду можно набрать и вскипятить - холеры там уже не будет. Кроме того, ни в коем случае нельзя пить коктейли с кубиками льда, потому что никто не знает, из какой воды сделан этот лед», - сказал собеседник НСН.
По его словам, даже руки нужно мыть только в проверенной воде.
«Понятно дело, что надо мыть руки и фрукты, но только в той воде, в которой человек уверен. Можно вымыть фрукты в воде из какого-нибудь ручья и гарантированно получить неприятность. То есть мыть руки и фрукты надо тоже с умом. Что касается Индии, не хочу обидеть индийцев, но нашим туристам ни в коем случае нельзя купаться в Ганге. Это будет смертельный номер для русского туриста, ведь у нас нет такого иммунитета», - заключил специалист.
Ранее Никифоров сказал НСН, что в Турции встречаются инфекционные бактерии и вирусы, но это не «родственники холеры» Vibrio, а обычные рота- и энтеровирусы.
