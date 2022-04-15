Российский союз туриндустрии просит поддержать автобусный транспорт в условиях санкций

Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил о необходимости государственной поддержки автобусного транспорта в условиях санкций Запада. Об этом заявила вице-президент РСТ Ольга Санаева на конференции «Музейные маршруты России». По ее словам, автобусы - единственный транспорт, который не получил со стороны государства ни поддержки, ни субсидий. При этом в основном автобусы иностранного производства, они находятся в лизинге.

«Без полетов, но с круизами»: Как турбизнес выживает в условиях санкций

Представитель РСТ отметила, что остро проблема встала особенно в контексте подвоза туристических групп к музеям.

Санаева прогнозирует, что если поддержка автобусного транспорта не будет получена, то «ценник вырастет в разы», передает ТАСС.

Ранее Ростуризм сообщил, что цены на размещение в туристических объектах в России уже увеличились от 3-5%, дальше они могут расти в пределах инфляции.






Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
ТЕГИ:Санкции Против РоссииТуризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры