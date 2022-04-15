Российский союз туриндустрии просит поддержать автобусный транспорт в условиях санкций
Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил о необходимости государственной поддержки автобусного транспорта в условиях санкций Запада. Об этом заявила вице-президент РСТ Ольга Санаева на конференции «Музейные маршруты России». По ее словам, автобусы - единственный транспорт, который не получил со стороны государства ни поддержки, ни субсидий. При этом в основном автобусы иностранного производства, они находятся в лизинге.
Представитель РСТ отметила, что остро проблема встала особенно в контексте подвоза туристических групп к музеям.
Санаева прогнозирует, что если поддержка автобусного транспорта не будет получена, то «ценник вырастет в разы», передает ТАСС.
Ранее Ростуризм сообщил, что цены на размещение в туристических объектах в России уже увеличились от 3-5%, дальше они могут расти в пределах инфляции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- Более 50 палестинцев пострадали из-за столкновения с полицией Израиля
- Жена задержанного на Украине Медведчука заявила, что политика избивали
- Северная Македония объявила о высылке ещё шестерых российских дипломатов
- Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ
- Российский союз туриндустрии просит поддержать автобусный транспорт в условиях санкций
- Песков назвал первостепенную задачу ВС РФ на Украине
- Песков рассказал о перспективах перехода к расчетам за нефть и уголь в рублях
- Центробанк принял дополнительные меры поддержки финансового сектора
- МИД: Членство в НАТО не укрепит безопасность Финляндии и Швеции
- В Москве мужчину арестовали за демонстрацию нацистской символики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru