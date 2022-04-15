Российский союз туриндустрии просит поддержать автобусный транспорт в условиях санкций

Представитель РСТ отметила, что остро проблема встала особенно в контексте подвоза туристических групп к музеям.

Санаева прогнозирует, что если поддержка автобусного транспорта не будет получена, то «ценник вырастет в разы», передает ТАСС.

Ранее Ростуризм сообщил, что цены на размещение в туристических объектах в России уже увеличились от 3-5%, дальше они могут расти в пределах инфляции.

















