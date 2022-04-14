Ростуризм: Цены на размещение в российских туробъектах выросли от 3-5%

Цены на размещение в туристических объектах в России уже увеличились от 3-5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

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По данным ведомства, в дальнейшем цены могут расти в пределах инфляции.

Ранее эксперты предупредили, что стоимость проживания в российских курортных отелях в будущем летнем сезоне увеличится. Специалисты предполагают, что на фоне перебоев с международным авиасообщением, роста курса валют, увеличения расходов отельеров цены увеличатся на 10-30% по сравнению с прошлым годом, при этом их рост не будет резким.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
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