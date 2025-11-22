Российские туристы столкнулись с дискриминацией на итальянском круизном лайнере

Как сообщает Telegram‑канал Shot, россиян фактически изолировали от остальных пассажиров.

По словам отдыхающих, они приобрели недельный круиз из Дубая с остановками в Абу‑Даби, Сир‑Бани‑Ясе и Дохе. Стоимость тура с питанием составила около 400 тысяч рублей на двоих. Однако на протяжении всего путешествия россияне ужинали в отдельном ресторане — с непритязательной обстановкой и помятыми скатертями, тогда как другим пассажирам предоставляли доступ в более престижное заведение с бесплатными напитками.

Ситуация прояснилась в последний день круиза: несколько российских пар опоздали на ужин, и их перенаправили в другой ресторан, работающий по тому же тарифному плану. Там туристы обнаружили преимущественно иностранных гостей и заметно более высокий уровень сервиса.

