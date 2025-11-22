Российские туристы столкнулись с дискриминацией на итальянском круизном лайнере
На круизном лайнере MSC Euribia российские туристы столкнулись с неравным отношением со стороны итальянской компании‑оператора.
Как сообщает Telegram‑канал Shot, россиян фактически изолировали от остальных пассажиров.
По словам отдыхающих, они приобрели недельный круиз из Дубая с остановками в Абу‑Даби, Сир‑Бани‑Ясе и Дохе. Стоимость тура с питанием составила около 400 тысяч рублей на двоих. Однако на протяжении всего путешествия россияне ужинали в отдельном ресторане — с непритязательной обстановкой и помятыми скатертями, тогда как другим пассажирам предоставляли доступ в более престижное заведение с бесплатными напитками.
Ситуация прояснилась в последний день круиза: несколько российских пар опоздали на ужин, и их перенаправили в другой ресторан, работающий по тому же тарифному плану. Там туристы обнаружили преимущественно иностранных гостей и заметно более высокий уровень сервиса.
Речным круизам практически некуда расти, для этого требуется строительство новых теплоходов и круизных лайнеров, а также популяризация таких путешествий в осенний период, рассказали ранее НСН генеральный директор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский и заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.
