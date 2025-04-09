Продажи туров в Крым на лето выросли на 47%

По его словам, россияне не опасаются поездок на полуостров.

Говорить о том, насколько насыщенным будет туристический сезон в Анапе, пострадавшей от экологической катастрофы, можно будешь лишь после официального решения Роспотребнадзора и заключения экологических служб, в целом Краснодарский край демонстрирует уверенный рост бронирования отелей. Об этом НСН ранее заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

