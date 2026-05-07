Глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости предотвратить риски для ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости предотвратить риски для Запорожской АЭС. Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном на официальном сайте организации.
Гросси подчеркнул, что нельзя допускать дальнейшего повреждения критически важного оборудования, обеспечивающего ядерную безопасность. Он призвал Россию и Украину приложить максимальные усилия для исключения военной деятельности вблизи ядерных объектов.
В агентстве отметили, что все инциденты вокруг атомной станции в Запорожье являются прямым следствием боевых действий и создают дополнительные риски. Гросси вновь предостерег обе стороны от эскалации вблизи объектов атомной энергетики.
Ранее ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости предотвратить риски для ЗАЭС
- Экс-замглавы Минфина выступил против излишней господдержки бизнеса
- Директор Вани Дмитриенко опровергла обвинения в сокращении концерта в Волгограде
- ПВО сбили более сотни БПЛА над 12 регионами России за четыре часа
- Какие европейские страны охотно выдают визы россиянам
- СМИ: В подразделениях ВСУ распространяется хантавирус
- «До Нагиева и Урганта далеко!»: Пригожин готовится стать ведущим
- СМИ: Трамп признался в любви бразильскому президенту Луле да Силве
- Терапевт назвала россиянам опасные сочетания кофе с лекарствами
- Сплошная достоевщина: Почему в мире растет популярность русского классика