Глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости предотвратить риски для ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости предотвратить риски для Запорожской АЭС. Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном на официальном сайте организации.

Гросси подчеркнул, что нельзя допускать дальнейшего повреждения критически важного оборудования, обеспечивающего ядерную безопасность. Он призвал Россию и Украину приложить максимальные усилия для исключения военной деятельности вблизи ядерных объектов.

В агентстве отметили, что все инциденты вокруг атомной станции в Запорожье являются прямым следствием боевых действий и создают дополнительные риски. Гросси вновь предостерег обе стороны от эскалации вблизи объектов атомной энергетики.

Ранее ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
