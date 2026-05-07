Глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости предотвратить риски для ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости предотвратить риски для Запорожской АЭС. Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном на официальном сайте организации.

Гросси подчеркнул, что нельзя допускать дальнейшего повреждения критически важного оборудования, обеспечивающего ядерную безопасность. Он призвал Россию и Украину приложить максимальные усилия для исключения военной деятельности вблизи ядерных объектов.